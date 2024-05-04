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Переговоры Си Цзиньпина и Макрона могут помочь производителям коньяка

Переговоры Си Цзиньпина и Макрона могут помочь производителям коньяка

Французские производители коньяка рассчитывают, что переговоры президента страны Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина помогут урегулировать антидемпинговое расследование, которое китайские власти ведут в отношении коньячной продукции на протяжении несколько месяцев.

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