Переговоры Си Цзиньпина и Макрона могут помочь производителям коньяка

Французские производители коньяка рассчитывают, что переговоры президента страны Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина помогут урегулировать антидемпинговое расследование, которое китайские власти ведут в отношении коньячной продукции на протяжении несколько месяцев.
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