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ТАСС

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Ушаков: разговор Путина и Трампа прошел на позитивной ноте

Ушаков: разговор Путина и Трампа прошел на позитивной ноте

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошел на позитивной ноте, отметил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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