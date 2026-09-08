Ушаков: разговор Путина и Трампа прошел на позитивной ноте

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошел на позитивной ноте, отметил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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