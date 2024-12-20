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«Американцы с традиционными ценностями воспринимают меня позитивно». Русский тренер об общении с экспатами в Китае

«Американцы с традиционными ценностями воспринимают меня позитивно». Русский тренер об общении с экспатами в Китае

Бывший спортивный директор ЦСКА, а ныне помощник Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» Олег Яровинский в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку рассказал о специфике жизни в Китае.

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