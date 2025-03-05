Nature: пептид BRP подавляет аппетит и снижает вес без запоров и утраты мышц

Американские ученые из Стэнфордской медицинской школы совместно с коллегами из других стран открыли природную молекулу BRP, которая может подавлять аппетит и снижать вес, подобно популярному препарату семаглутиду ("Оземпик", "Вегови" и другие).
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