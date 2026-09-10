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Татар-информ

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На выборы депутатов Госдумы в РТ аккредитовано рекордное число журналистов

На выборы депутатов Госдумы в РТ аккредитовано рекордное число журналистов

На выборы депутатов Государственной Думы РФ, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября, аккредитованы порядка 450 журналистов, это рекорд для избирательных кампаний в республике.

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