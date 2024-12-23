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Крымская газета

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Более 15 тысяч вызовов на номера экстренных служб Крыма поступило за неделю

Более 15 тысяч вызовов на номера экстренных служб Крыма поступило за неделю

Со 16 по 22 декабря на территории полуострова произошло 25 пожаров, в горно-лесной местности зафиксировано 1 происшествие.

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