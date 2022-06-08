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Школа современной пьесы покажет спектакль о любовном треугольнике

Школа современной пьесы покажет спектакль о любовном треугольнике

15 июня в "Школе современной пьесы" пройдёт спектакль "Лондонский треугольник". Сцена из спектакля Лондонский треугольник Мелодрама о взаимоотношениях великих деятелей культуры: Александра Герцена, Николая Огарева и их общей жены Натали Тучковой.

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