Звезда «Ривердейла» Коул Спроус рассказал, как играл мертвеца в «Лизе Франкенштейн»

Актер поведал о своих недавно приобретенных приемах пантомимы и о работе за и перед камерой. «Лиза Франкенштейн» Кадр из фильмаПосле семи лет, проведенных в образе эрудированного подростка Джагхеда из популярного сериала «Ривердейл», Коул Спроус готов браться за новые роли, использовать новые жанры и возможности для съемок.
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