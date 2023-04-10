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Сенатор Грэм: Байден своими решением по Афганистану проложил путь к новому 11 сентября

Американский президент Джо Байден своим решением о выводе войск США из Афганистана проложил путь к новому 11 сентября.

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