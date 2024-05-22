Москву все чаще выбирают для семейного отдыха — Сергей Собянин

В первом квартале 2024 года мы приняли 5,86 миллиона гостей В личном блоге 22 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что яркие фестивали, современная городская среда, богатый выбор досуга и гастрономическое разнообразие превратили столицу в крупнейший центр отечественного туризма.