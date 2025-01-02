Лавинная опасность в горах Карачаево-Черкесии: предупреждение МЧС до 6 января

В Карачаево-Черкесии до 6 января объявлена лавинная опасность на высоте более 2000 метров. МЧС предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях, влияющих на инфраструктуру, связь, электроснабжение и транспорт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии