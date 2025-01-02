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Лавинная опасность в горах Карачаево-Черкесии: предупреждение МЧС до 6 января

Лавинная опасность в горах Карачаево-Черкесии: предупреждение МЧС до 6 января

В Карачаево-Черкесии до 6 января объявлена лавинная опасность на высоте более 2000 метров. МЧС предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях, влияющих на инфраструктуру, связь, электроснабжение и транспорт.

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