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Нижегородская правда

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Жительница Нижнего Новгорода удостоена звания «Мать-героиня» за воспитание 11 детей

Жительница Нижнего Новгорода удостоена звания «Мать-героиня» за воспитание 11 детей

Жительница Нижнего Новгорода Елена Ильичева удостоена звания «Мать-героиня» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

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