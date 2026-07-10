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Член парламента Великобритании Лоу: «Бунтующих в Лондоне марокканцев немедленно бы депортировали при «Восстановим Британию». Их бы отправили прочь еще до беспорядков»

Член парламента Великобритании Руперт Лоу отреагировал на беспорядки в Лондоне после матча 1/4 финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Марокко (2:0).

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