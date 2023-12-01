Жительница Воронежа впала в кому после операции по коррекции век

В Воронеже женщина впала в кому после того, как решилась на операцию по коррекции век. Об этом в пятницу, первого декабря, проинформировал Telegram-канал Baza Уточняется, что россиянка пошла на операцию к опытному хирургу.
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