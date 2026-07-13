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Царьград

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В Перми установят новые остановки на пяти маршрутах

В Перми установят новые остановки на пяти маршрутах

В ближайшее время в Перми запланирована установка новых остановочных павильонов. Объекты появятся на остановке «ДС «Молот» на улице Лебедева по направлению из центра города, а также на остановке «Рабочий поселок» по направлению в центр.

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