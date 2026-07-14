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ГТРК Татарстан

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Госстройнадзор РТ проверяет ход работ по сохранению церкви Николы Тульского

Госстройнадзор Татарстана проводит проверку работ по сохранению церкви Николы Тульского в Казани. Специалисты оценивают соответствие реконструкции требованиям проектной документации, сообщил начальник ведомства Вали Назмеев.

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