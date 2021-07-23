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Власти Забайкалья всё ещё не начали строить мусоросортировочные комплексы

Власти Забайкалья всё ещё не начали строить мусоросортировочные комплексы

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) «Олерон+» к концу июля не приступил в Забайкальском крае к строительству мусоросортировочных комплексов, которое региональное правительство планировало начать в 2021 году.

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