Строительство цирка в Пензе завершат в течение 2-3 лет

Строительство здания затянулось из-за проблем с подрядчиком. Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков сообщил, что строительство цирка в Пензе, которое началось более десяти лет назад, планируется завершить в ближайшие два-три года.
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