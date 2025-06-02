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Газета «Культура»

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Строительство цирка в Пензе завершат в течение 2-3 лет

Строительство цирка в Пензе завершат в течение 2-3 лет

Строительство здания затянулось из-за проблем с подрядчиком. Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков сообщил, что строительство цирка в Пензе, которое началось более десяти лет назад, планируется завершить в ближайшие два-три года.

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