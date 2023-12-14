Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • Николай Полянский
    Понятно, резать детей в утробе правильно и хорошо. А для этого нужно их людьми не признавать, именовать "плодом".«Чистые» и «грязн...
  • Наталья
    Травлю женщинам устраивают мужчины-неудачники. Про аборты говорят все, кому хочется привлечь внимание к своей "содерж...«Чистые» и «грязн...
  • ONIX
    В первую очередь виноваты... И перечислили список всего социума,а значит НИКТО!!!И опять стрельба ...

«Чистые» и «грязные» женщины – в «Слове пацана», и не только

«Чистые» и «грязные» женщины – в «Слове пацана», и не только

Кстати, на тему «чистых» и «грязных» женщин, за которую, кстати, большое спасибо создателям сериала «Слово пацана».

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Комментарии
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Н
Наталья
Травлю женщинам устраивают мужчины-неудачники. Про аборты говорят все, кому хочется привлечь внимание к своей &quot;содержательной&quot; речи.
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11 час.
Николай Полянский
Понятно, резать детей в утробе правильно и хорошо. А для этого нужно их людьми не признавать, именовать &quot;плодом&quot;.
Ответить
10 час.

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