«Чистые» и «грязные» женщины – в «Слове пацана», и не только

Травлю женщинам устраивают мужчины-неудачники. Про аборты говорят все, кому хочется привлечь внимание к своей "содержательной" речи.

Николай Полянский

Понятно, резать детей в утробе правильно и хорошо. А для этого нужно их людьми не признавать, именовать "плодом".