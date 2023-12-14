Кстати, на тему «чистых» и «грязных» женщин, за которую, кстати, большое спасибо создателям сериала «Слово пацана».
«Чистые» и «грязные» женщины – в «Слове пацана», и не только
Комментарии
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Н
Наталья
Травлю женщинам устраивают мужчины-неудачники. Про аборты говорят все, кому хочется привлечь внимание к своей "содержательной" речи.
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11 час.
Николай Полянский
Понятно, резать детей в утробе правильно и хорошо. А для этого нужно их людьми не признавать, именовать "плодом".
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10 час.
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