По инициативе представителей Общественного совета Управления МВД России по г. Казани, а также Совета ветеранов состоялось торжественное мероприятие ко дню образования подразделений уголовного розыска в отделе...

По инициативе представителей Общественного совета Управления МВД России по г. Казани Радика Хакимова и Альберта Саяхова, а также Совета ветеранов состоялось торжественное мероприятие ко дню образования подразделений уголовного розыска в отделе полиции «Вишневский» УМВД России по г.