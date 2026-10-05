По инициативе представителей Общественного совета Управления МВД России по г. Казани, а также Совета ветеранов состоялось торжественное мероприятие ко дню образования подразделений уголовного розыска в отделе...

По инициативе представителей Общественного совета Управления МВД России по г. Казани Радика Хакимова и Альберта Саяхова, а также Совета ветеранов состоялось торжественное мероприятие ко дню образования подразделений уголовного розыска в отделе полиции «Вишневский» УМВД России по г.
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