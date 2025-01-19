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Предприниматель из Самары попросил Бастрыкина помочь отстоять свои права

Предприниматель из Самары попросил Бастрыкина помочь отстоять свои права

Предприниматель из Самары который на свои деньги строит дом отдыха для ветеранов СВО, пожаловался в Следственный комитет на нарушение своих прав.

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