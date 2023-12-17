Единый информационный час ´Мой выбор - ответственность и самоконтроль´.

14 декабря с целью формирования у учащихся правовой культуры, профилактики преступлений и правонарушений, развития навыков анализа совершенных поступков, жизненных ситуаций, навыков ответственного законопослушного поведения, обучения умениям противостоять давлению сверстников в учреждении образования для учащихся 5 - 11 классов был проведён единый .
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