Единый информационный час ´Мой выбор - ответственность и самоконтроль´.

14 декабря с целью формирования у учащихся правовой культуры, профилактики преступлений и правонарушений, развития навыков анализа совершенных поступков, жизненных ситуаций, навыков ответственного законопослушного поведения, обучения умениям противостоять давлению сверстников в учреждении образования для учащихся 5 - 11 классов был проведён единый .