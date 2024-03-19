Microsoft пообещал не блокировать доступ к облаку для физлиц. Санкции коснутся только юридических лиц

Корпорация Microsoft сообщила клиентам, что не будет блокировать доступ к своим продуктам на территории РФ в ночь с 20 на 21 марта для физических лицКак сообщает телеканал RTVI со ссылкой на собственные источники на IT-рынке, облачные сервисы Microsoft будут заблокированы только для юридических лиц, зарегистрированных на территории России.