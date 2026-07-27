Батраков останется в «Локомотиве» как минимум до зимы. Вариантов в Европе, кроме «ПСЖ», не было, трансфер в «Зенит» не рассматривается («СЭ»)

Алексей Батраков останется в « Локомотиве » как минимум до зимы, пишет «Спорт-Экспресс». Утверждается, что переход полузащитника в « ПСЖ » сорвался – переговоры остались на уровне контакта посредников – а других вариантов в Европе, устраивающих футболиста и клуб, не было.