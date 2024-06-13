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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Министр спорта Татарстана: «Потратили порядка 4 миллиардов рублей на реконструкцию спортивных объектов к Играм БРИКС»

Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов. «Проекту Игр БРИКС нет и года, начиналось все с 12 видов спорта, а сейчас 27.

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