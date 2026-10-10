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Операция «Согласие»: зачем Сталин отправил войска в Иран в разгар войны с Гитлером?

Операция «Согласие»: зачем Сталин отправил войска в Иран в разгар войны с Гитлером?

Летом 1941-го решалась судьба Москвы. Немецкие танки рвались к столице, а Сталин, вопреки логике, отправил лучшие подразделения на юг — установив контроль над нейтральным Ираном.

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