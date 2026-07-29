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Хорошёвка

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На Ходынском бульваре проведут комплексную обрезку кустарников

Глава управы Артур Карслиев совместно с директором ГБУ «Жилищник» Ильдаром Низамовым при участии жителей и активистов Молодёжной палаты провел плановую проверку содержания территории вдоль Ходынского бульвара.

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