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Царьград

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"Просто помог другу": как объяснил нападение на ученого Зюзина задержанный

"Просто помог другу": как объяснил нападение на ученого Зюзина задержанный

После избиения в Екатеринбурге известный ученый, член-корреспондент РАН умер в больнице.Член-корреспондент РАН, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Никита Зезин скончался в больнице вскоре после жестокого нападения.

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