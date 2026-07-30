"Просто помог другу": как объяснил нападение на ученого Зюзина задержанный

После избиения в Екатеринбурге известный ученый, член-корреспондент РАН умер в больнице.Член-корреспондент РАН, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Никита Зезин скончался в больнице вскоре после жестокого нападения.
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