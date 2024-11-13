Правоохранители Белоруссии и РФ ликвидировали канал поставки психотропов из ЕС

Правоохранительные органы Беларуси и России ликвидировали международный канал поставок психотропных веществ из Евросоюза, изъято 225 килограммов запрещенных веществ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Беларуси.
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