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Царьград

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Эрдоган откроет новые терминалы в аэропорту Антальи: рост до 82 млн пассажиров

Эрдоган откроет новые терминалы в аэропорту Антальи: рост до 82 млн пассажиров

Аэропорт Антальи готовится к значительному увеличению пропускной способности с 12 апреля. Президент Турции Тайип Эрдоган откроет новые терминалы, что позволит ежегодно обслуживать до 82 миллионов пассажиров.

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