Чехия намерена снизить число военных в подразделениях передового базирования на восточном фланге НАТО.
Страна НАТО приняла неожиданное решение по восточному флангу
Комментарии
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Наталия
Практичные чехи просто не хотят вкладывать средства в бессмысленную затею, по абсолютно надуманному руководством ЕС, поводу.
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1 м.
Авас Анекак
да трусы они...........................................постерать могли бы
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1 м.
Т
Тамара
людмила михайлик
Чехи молодцы,мы их освобождали
Этот их поступок прям нормальный, но в целом они давно погаными стали. Очень давно.
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1 м.
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