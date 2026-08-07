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Политика как она есть

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Страна НАТО приняла неожиданное решение по восточному флангу

Страна НАТО приняла неожиданное решение по восточному флангу

Чехия намерена снизить число военных в подразделениях передового базирования на восточном фланге НАТО.

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Комментарии
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Наталия
Практичные чехи просто не хотят вкладывать средства в  бессмысленную затею,  по абсолютно надуманному руководством ЕС,  поводу.
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1 м.
Авас Анекак
да трусы они...........................................постерать могли бы
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1 м.
Т
Тамара
людмила михайлик
Чехи молодцы,мы их освобождали
Этот их поступок прям нормальный, но в целом они давно погаными стали. Очень давно.
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1 м.