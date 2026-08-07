Страна НАТО приняла неожиданное решение по восточному флангу

Практичные чехи просто не хотят вкладывать средства в бессмысленную затею, по абсолютно надуманному руководством ЕС, поводу.

Т

Тамара

людмила михайлик Чехи молодцы,мы их освобождали

Этот их поступок прям нормальный, но в целом они давно погаными стали. Очень давно.