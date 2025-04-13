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Царьград

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Мотострелки дивизии "Центр" прошли обучение по тактической медицине СВО

Мотострелки дивизии "Центр" прошли обучение по тактической медицине СВО

Мотострелки 90-й дивизии "Центр" прошли обучение тактической медицине. Под руководством ЦТП "Архангел" и Народного фронта Краснодарского края, они отрабатывали техники оказания первой помощи в тыловом районе зоны СВО.

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