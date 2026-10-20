Киноактер Влад Толдыков, известный по фильмам «После дождичка в четверг», «Жить», «Метод», «Карамора» и другим, умер на 66-м году жизни от рака полости рта.
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