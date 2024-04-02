Так выглядит 18-летний сын Хайди Клум от второго брака – редкое фото

Немецкая модель Хайди Клум известна своей многодетностью. Её старшая дочь Лени, от бизнесмена Флавио Бриаторе, уже работает моделью, тогда как её три сына от первого брака с певцом Силом Сэмюэлем – 18-летний Генри, 17-летний Йохан и 14-летняя Лу – предпочитают не выставлять себя напоказ.