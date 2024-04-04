24-летний водитель «Subaru Legacy» сбил ребенка во дворе в Слюдянке

ДТП случилось на дворовой территории около дома №80 на улице Парижской Коммуны в Слюдянке. Предварительно установлено, что 24-летний водитель «Subaru Legacy» не успел остановить автомобиль, когда по двору пробегал ребенок.
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