Представитель МВД Германии Ларс Хармсен заявил, что у полиции нет доказательств причастности России к инцидентам с монтажной пеной в выхлопных трубах машин.
В Германии не нашли доказательств против РФ по «делу выхлопных труб»
Комментарии
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Александр Гранков
Заражено не просто русофобией, а ее параноидальной русофобией.
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17 час.
Леонид Руси
Они одержимые бесами... Есть в космосе разлитные тонкоматериальные сущности, к примеру инкубы, суккубя, лярвы, бесы... и они вселяются в тех у кого вибрации самые что ни на есть, подходящие... скотские...
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17 час.
Karmadon
Кого на т.н. "объединенном Западе" интересуют доказательства? "Highly likely" не достаточно?
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14 час.
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