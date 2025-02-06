Политика как он...
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Политика как она есть

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В Германии не нашли доказательств против РФ по «делу выхлопных труб»

В Германии не нашли доказательств против РФ по «делу выхлопных труб»

Представитель МВД Германии Ларс Хармсен заявил, что у полиции нет доказательств причастности России к инцидентам с монтажной пеной в выхлопных трубах машин.

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Комментарии
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Александр Гранков
Заражено не просто русофобией, а ее параноидальной русофобией.
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17 час.
Леонид Руси
Они одержимые бесами... Есть в космосе разлитные тонкоматериальные сущности, к примеру инкубы, суккубя, лярвы, бесы... и они вселяются в тех у кого вибрации самые что ни на есть, подходящие... скотские...
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17 час.
Karmadon
Кого на т.н. &quot;объединенном Западе&quot; интересуют доказательства? &quot;Highly likely&quot; не достаточно?
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14 час.
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