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Военное обозрение

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Линейный корабль Glorioso

Линейный корабль Glorioso

В этой статье мы расскажем о проблемах испанского кораблестроения в первой половине XVIII века и о вояже храброго испанского корабля Glorioso.

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