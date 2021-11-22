Силы Тихоокеанского флота в Приморском крае готовы к пришедшему циклону

Личный состав и техника флота готовы к пришедшей стихии, а в случае необходимости, при повторении ситуации прошлого года при выпадении «ледяного дождя», способны оказать помощь гражданскому населению города Владивостока и муниципалитетов региона .
Личный состав и техника флота готовы к пришедшей стихии, а в случае необходимости, при повторении ситуации прошлого года при выпадении «ледяного дождя», способны оказать помощь гражданскому населению города Владивостока и муниципалитетов региона .
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