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Силы Тихоокеанского флота в Приморском крае готовы к пришедшему циклону

Силы Тихоокеанского флота в Приморском крае готовы к пришедшему циклону

Личный состав и техника флота готовы к пришедшей стихии, а в случае необходимости, при повторении ситуации прошлого года при выпадении «ледяного дождя», способны оказать помощь гражданскому населению города Владивостока и муниципалитетов региона .

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