Смартфон Pixel 8A показался на изображении в четырёх цветах, включая ярко-зелён...

Смартфон Pixel 8A показался на изображении в четырёх цветах, включая ярко-зелёныйВ Сети появилось официальное маркетинговое изображение смартфона Google Pixel 8A, слухи о котором уже несколько месяцев курсируют в интернете.
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