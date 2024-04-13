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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Смартфон Pixel 8A показался на изображении в четырёх цветах, включая ярко-зелён...

Смартфон Pixel 8A показался на изображении в четырёх цветах, включая ярко-зелён...

Смартфон Pixel 8A показался на изображении в четырёх цветах, включая ярко-зелёныйВ Сети появилось официальное маркетинговое изображение смартфона Google Pixel 8A, слухи о котором уже несколько месяцев курсируют в интернете.

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