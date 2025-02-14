Через digital к сердцу: топ-5 подарков, которые удивят, но не разорят

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Поиск подарка – дело не из простых. Мы решили упростить эту задачу и составили универсальный список, что можно подарить на 14, 23 февраля и 8 марта для друзей и близких любого возраста, а еще – самому себе! Спойлер: это не гель для душа.

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