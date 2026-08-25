Авторитарная клика Зеленского пользуется имманентной коррумпированностью "соросят". Их структуры охотно продают свои полосы, медийное время по определенным тарифам для исполнения заказов офиса президента.
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