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Дмитрий Табачник: "Соросята" и националисты создадут временный союз, чтобы забрать власть у Зеленского

Дмитрий Табачник: "Соросята" и националисты создадут временный союз, чтобы забрать власть у Зеленского

Авторитарная клика Зеленского пользуется имманентной коррумпированностью "соросят". Их структуры охотно продают свои полосы, медийное время по определенным тарифам для исполнения заказов офиса президента.

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