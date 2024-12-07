Экспозиция «РжаВчинаХ». Как более десяти лет затягивается присвоение ей официального статуса

В Министерстве культуры ответили на запрос Noi.md и уточнили, при каких условиях скульптурным композициям Rugina и Secolul XX Globline, авторы — Николай Искимжи и Валерий Мошков, — может быть присвоен статус общественного памятника.
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