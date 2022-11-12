Компания Цукерберга отказалась от разработки новых гаджетов

Решение о закрытии проектов по разработке экрана Portal для видеозвонков и двух моделей умных часов приняла компания Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 12 ноября сообщает профильный веб-сайт The Verge со ссылкой на источники в корпорации.
