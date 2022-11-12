smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 593 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Неужто этому жиденку Нетаньяхе кабзда пришла и Иран его действительно утромбовал , коли Трямп ищет посредников ?!Трамп ищет посред...
  • Сергей Нововожилов
    "Воевать вечно"! Что за нация такая которой нужна вечная война.Трамп заявил, что...
  • Владимир Лозовенко
    И всего лиш.При ударе по Тель...

Компания Цукерберга отказалась от разработки новых гаджетов

Компания Цукерберга отказалась от разработки новых гаджетов

Решение о закрытии проектов по разработке экрана Portal для видеозвонков и двух моделей умных часов приняла компания Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 12 ноября сообщает профильный веб-сайт The Verge со ссылкой на источники в корпорации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх