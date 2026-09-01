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Вечерний Новосибирск

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Новосибирский мажор накопил 71 штраф и лишился внедорожника

Новосибирский мажор накопил 71 штраф и лишился внедорожника

Поучительная история случилась накануне 1 сентября, сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области. Приставы арестовали внедорожник «Чанган» у безработного 26-летнего парня, через два дня он закрыл долг.

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