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Форсберг набрал 2+3 в матче с «Анахаймом» и установил рекорд «Нэшвилла» по голам за сезон – 35

Филип Форсберг установил рекорд «Нэшвилла» по голам за сезон – 35. Швед во 2-й раз в карьере набрал 5 (2+3) очков в игре с «Анахаймом» (6:3).

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