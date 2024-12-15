Рогов заявил, что российские войска проводят зачистку в Анновке и Успеновке

Российские войска ведут зачистку в населенных пунктах Успеновка и Анновка к югу от города Курахово. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.