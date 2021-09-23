Мировое обозрение

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Главы МИД пятерки постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН Гутеррешем

Главы МИД пятерки постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН Гутеррешем

ООН, 23 сен - РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) проводят в среду встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутеррешем.

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