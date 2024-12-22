Правительству Панамы следует приготовиться к обострению борьбы за демократические перемены в стране. Дело не в том, то население Панамы резко […] The post Трамп обратил свой взор на Панамский канал appeared first on Медиакратия.
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