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Почему советский нарезной батон был вкуснее современного

Почему советский нарезной батон был вкуснее современного

Большинство разговоров о советской эпохе сводится к сравнению «как было» и «как сейчас». Значительное место в подобных дискуссиях занимает обсуждение продуктов питания, которые, по мнению многих, были качественнее и вкуснее.

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