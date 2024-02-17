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Славянский праздник Троян Зимний отмечают 18 февраля

Славянский праздник Троян Зимний отмечают 18 февраля

Славянский праздник Троян Зимний отмечают 18 февраля Анна ФедороваТроян Зимний — это традиционный славянский праздник, который отмечают 18 февраля.

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